Audio: Diesel-Fahrverbote: War’s das?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:42 Min. . WDR 5.

Am 1. April 2019 sollten in Köln die ersten Diesel-Fahrverbote in NRW in Kraft treten. Zurzeit wird die entsprechende Klage jedoch noch geprüft. "Zumindest bis zum Herbst wird es keine Fahrverbote geben", sagt WDR-Autoexperte Arndt Brunnert. | audio