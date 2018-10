Audio: Wie geht es jetzt weiter mit der SPD?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 16.10.2018 | Länge: 06:30 Min.

Die Sozialdemokraten sind mit einem einstelligen Wahlergebnis klare Verlierer der Landtagswahl in Bayern. Jetzt stehen die nächsten Wahlen in Hessen an - und im Bund wird die Luft dünn für die SPD. Fragen an Achim Post, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. | audio