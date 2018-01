Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Deutsch-türkische Beziehungen: Nach der Eiszeit Tauwetter?

WDR 5 Morgenecho - Interview | 06.01.2018 | Länge: 05:52 Min.

Der türkische Außenminister Çavuşoğlu besucht Bundesaußenminister Gabriel in dessen Heimatort Goslar. Er wirbt für einen Neustart in den Beziehungen. Kann es den geben? Ein Gespräch mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in der Türkei Eckart Cuntz. | audio