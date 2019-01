Audio: Dreck weg! Erziehung zur Sauberkeit?

WDR 5 Tagesgespräch | 03.01.2019 | Länge: 45:34 Min.

Gelbe Karte für Müllsünder. So beginnt in Bonn das neue Jahr. Ab Februar wird dann nicht nur ermahnt, sondern auch abkassiert. Richtig so? | audio