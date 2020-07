NRW: "Naturschutz muss für alle praktikabel sein"

In NRW startet die "Volksinitiative Artenvielfalt" dreier Umwelt-und Naturschutzverbände. "Wir sind immer gesprächsbereit", so NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser, CDU. Man müsse jedoch schauen, was praktikabel sei - und es gesellschaftlich aushandeln.

