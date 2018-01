Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Regieren oder erneuern? Die SPD im Spagat

WDR 5 Morgenecho - Interview | 25.01.2018 | Länge: 05:19 Min.

Die SPD hadert und streitet weiter - mit sich, mit den Jusos in ihren Reihen, mit ihren Zielen. Regieren oder erneuern - was ist jetzt wichtig? Fragen an den ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse (SPD). | audio