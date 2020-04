NRW-Epidemie-Gesetz: "Zwangsarbeit muss raus, Befristung rein"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 03:38 Min. . Verfügbar bis 07.04.2021. WDR 5.

Nach heftiger Kritik am Entwurf ihres Epidemie-Gesetzes hörte die NRW-Landesregierung Experten an. "Die haben bestätigt, dass das Gesetz in vielen Teilen verfassungswidrig ist", sagt Thomas Kutschaty (SPD), Oppositionsführer im NRW-Landtag.

Audio Download .