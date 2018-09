Audio: Der Traum von der E-Mobilität

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage | 03.09.2018 | Länge: 03:14 Min.

In etlichen Städten in Deutschland gibt es inzwischen einmal im Jahr einen so genannten Tag der E-Mobilität. Dabei handelt es sich ausdrücklich um eine Werbeveranstaltung. Carolin Courts war in Düsseldorf dabei. | audio