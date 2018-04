Audio: Die FDP in NRW

WDR 5 Morgenecho - Interview | 14.04.2018 | Länge: 06:08 Min.

"Auf dem Weg zum Chancenland" - so das Motto des Landesparteitags der FDP in NRW. Doch nutzt die FPD eigentlich ihre eigenen Chancen als Mitglied der NRW-Landesregierung? Ein Interview mit Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion in NRW. | audio