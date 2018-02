Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 28 Jahre nach Mauerfall: Im Osten nichts Neues

WDR 5 Morgenecho - Interview | 05.02.2018 | Länge: 05:19 Min.

Am 05. Februar 2018 ist die Berliner Mauer so lange weg wie sie da war, jedoch nicht in den Köpfen der Deutschen. Für Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, muss die Deutsche Einheit neu gedacht werden. | audio