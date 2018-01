Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Blaupause für den Frieden? mit Michael Rohrschneider

WDR 5 Neugier genügt - Redezeit | 02.01.2018 | Länge: 26:36 Min.

Der Westfälische Frieden beendete 1648 den 30jährigen Krieg – nach mehrjährigen Verhandlungen in Münster und Osnabrück, an denen fast ganz Europa beteiligt war. Was lässt sich für die Gegenwart daraus lernen? Gast: Michael Rohrschneider, Konflikt- und Friedensforscher; Moderation: Sabine Brandi | audio