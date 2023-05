Nachverdichtung: Eine Lösung für Wohnungsknappheit?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:40 Min. . Verfügbar bis 25.05.2024. WDR 5.

Eine Maßnahme, um in Ballungszentren Wohnraum zu schaffen, ist die sogenannte Nachverdichtung. Ökonom Matthias Günther hat untersucht, wie viele Wohnungen man so gewinnen könnte: "Das geht bis 500.000 bis 600.000 Wohnungen in NRW."

