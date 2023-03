Nachhaltiges Reisen: "Hohe Erlebnisdichte in NRW"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:31 Min. . Verfügbar bis 06.03.2024. WDR 5.

Ein Thema der Tourismusmesse ITB in Berlin ist nachhaltiges Reisen. "Viele Menschen haben in der Coronazeit die Erfahrung gemacht, dass sie das, was in der Nähe liegt, bisher massiv unterschätzt haben", sagt Heike Döll-König, NRW-Tourismus.

