Audio: Das Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 18.06.2018 | Länge: 18:58 Min.

1. CSU gibt sich gnädig - Frist für die Kanzlerin. - 2. Einzelzelle statt Limousine - Audi-Chef in Haft. - 3. Der Fall "Mia" - Prozess-Auftakt in Kandel. - 4. WHO und die neue Krankheit - Online-Spielsucht. - 5. Ölfässer als Kunst in London - Christo und die "Mastaba". Moderation: Marlis Schaum. | audio