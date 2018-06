Musterfeststellungsklage: Kunden stärken

WDR 5 Morgenecho - Interview | 08.06.2018 | 04:16 Min.

Der Gesetzentwurf zur Einführung einer "zivilprozessualen Musterfeststellungsklage" geht in die erste Lesung. Was steckt hinter dem Wortungetüm und was würde sie für Verbraucher bedeuten? Ein Gespräch mit dem WDR-Wirtschaftsredakteur Hendrik Buhrs.

