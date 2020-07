Mund-Nasen-Schutz: "Sinnvoll, davon nicht abzuweichen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:25 Min. . Verfügbar bis 27.07.2021. WDR 5.

Seit drei Monaten gilt in Deutschland die Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Situationen im öffentlichen Raum. Zu Recht, sagt die Virologin Ulrike Protzer, denn die Wissenschaft sei sich "schon sicher, dass das was bringt".

