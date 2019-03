Missbrauchsfälle: "Der Täter heißt nicht Lügde"

Audio: Los mer singe - Öffentliches Singen

WDR 2 Sonntagsfragen | 03.03.2019 | Länge: 22:37 Min.

Wenn es ums Mitsingen geht, ist auf uns im Westen Verlass: Tausende beim öffentlichen Adventsingen auf dem Prinzipalmarkt in Münster, überfüllter Kulturbahnhof beim Rudelsingen in Cloppenburg, volles Haus beim Mundorgel-Treffen in Dortmund: Gassenhauer, Volkslieder, Schlager in Hochdeutsch oder auf Mundart und mittendrin: die "Singe un Drinke Band" aus Köln. Ihr Gründer Andreas Münzel erzählt am Karnevalssonntag von großen Gefühlen beim gemeinsamen Singen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio