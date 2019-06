Audio: Große Unterschiede bei den Müllgebühren

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:06 Min. . WDR 5.

Wie hoch die Müllgebühr eines Haushalts ist wird vom Wohnort bestimmt. In Bonn sind es im Jahr 170 Euro, in Leverkusen 770 Euro. WDR-Reporter Frank Überall erklärt, dass in den Müllgebühren der Städte unterschiedliche Leistungen enthalten sind. | audio