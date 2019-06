Audio: GroKo-Fraktionstagung: Wo legt die SPD jetzt ihre Schwerpunkte?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:24 Min. . WDR 5.

Die große Koalition im Dauerstress: Zwei Tage lang (13./14.6.) treffen sich die Fraktionen von SPD und Union zu einer Klausur in Berlin. Einig scheinen sie sich darin zu sein, die GroKo über die Halbzeit retten zu wollen. Doch wie kann das gelingen? Wie kann die SPD in der GroKo Kontur gewinnen? Fragen an den SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich.Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion Die große Koalition im Dauerstress: Zwei Tage lang (13./14.6.) treffen sich die Fraktionen von SPD und Unio | audio