Merz: "Ich bin vieles, aber nicht der Anti-Merkel"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 12.11.2018 | 07:26 Min.

"Wir haben an die Grünen verloren und wir haben in ganz erheblichem Umfang an die AfD verloren", sagt Friedrich Merz, Kandidat für den Parteivorsitz der CDU. "Mein Anspruch ist, diese Wählerinnen und Wähler zurückzuholen."

Audio Download .