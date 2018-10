Audio: Politiker-Performance: Style- oder Stilfrage?

WDR 5 Politikum - Meinungsreportage | 29.10.2018 | Länge: 03:19 Min.

Was müssen Politiker an ihrem Style ändern, damit sie von jungen, hippen Wählern wahrgenommen werden? Das wollte Clemens Hoffmann wissen und hat die Beauty Convention in Berlin besucht. | audio