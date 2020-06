Mehr Digitalisierung an NRW-Schulen

WDR 5 Morgenecho - Interview.

Ob Geräte oder neue Konzepte: Die NRW-Landesregierung will die Digitalisierung an Schulen voranbringen. Mit der Corona-Pandemie traten die Mängel deutlich zu Tage, doch: "Ganz viele Lücken kannten wir vorher schon", so Landeskorrespondentin Daniela Junghans.

