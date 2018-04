Audio: Radio aus?

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 07.04.2018 | Länge: 05:39 Min.

Am Mittwoch droht in Deutschland der große UKW-Blackout - so das Horrorszenario. Wie realistisch das ist, darüber sprechen wir mit Helwin Lesch, zuständig für die Programmverbreitung bei der ARD. | audio