Maskenpflicht an Schulen: "Warnendes Zeichen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:59 Min. . Verfügbar bis 15.06.2022. WDR 5.

In Großbritannien steigen die Corona-Zahlen einen Monat nach Ende der Maskenpflicht an Schulen wieder an. "Masken sind eine der effektivsten Maßnahmen", sagt dazu Dirk Brockmann, Infektionsmodellierer beim Robert Koch-Institut.

