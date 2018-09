Audio: Die Kunst des Erzählens

WDR 2 Sonntagsfragen | 02.09.2018 | Länge: 23:36 Min.

"Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes." So beginnt Homers Odyssee, die wohl bekannteste Erzählung der Welt. Wieso hat sie eine derartige Wirkung, dass sie bis heute Zuhörer in ihren Bann zieht? Das zeigt Cordula Denninghoff in den Sonntagsfragen. Moderation: Gisela Steinhauer. | audio