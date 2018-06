Audio: BAMF-Untersuchungsausschuss: "ein scharfes Schwert"

Die Parteien streiten sich über die möglichen Aufklärungswege in der BAMF-Affäre. Politikwissenschaftler Martin Florack sieht in einem Untersuchungsausschuss eine scharfe Methode der Kontrolle, die man nicht in jedem Fall zur Hilfe nehmen müsse. | audio