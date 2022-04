Kultur in NRW: Ausflugstipps zu Ostern

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:53 Min. . Verfügbar bis 14.04.2023. WDR 5.

Porträts des Fotografen August Sander in Siegen, afrikanische Skulpturen in Münster, Farben in der Kunst in Bonn und ein Rubens-Gemälde in einer Kölner Kirche: Kunstexpertin Claudia Dichter präsentiert die NRW-Kultur-Highlights an den Feiertagen.

