Kürzere Corona-Isolation: "Richtiger Zeitpunkt"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:12 Min. . Verfügbar bis 24.11.2023. WDR 5.

In Kürze endet für Corona-Infizierte in NRW die Isolation automatisch nach fünf Tagen. Ein Schritt in die richtige Richtung, findet Mediziner Guido Pukies. Viele Patient:innen ließen sich aus Angst vor der Isolation allerdings gar nicht mehr testen.

Audio Download .