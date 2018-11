Audio: "Eifel-Troubadour" Günter Hochgürtel

WDR 5 Tischgespräch | 14.11.2018 | Länge: 52:23 Min.

Wie kommt es, dass ein Jugendlicher aus dem Eifeldorf Eiserfey den mittelalterlichen Dichter Francois Villon zu seinem Vorbild wählt? Was verbindet ihn mit höfischen Sän-gern? Und warum singt er am liebsten in Mundart? Seit mehr als 40 Jahren macht Günter Hochgürtel Musik und erinnert sich im Tischge-spräch auf WDR 5 an seine Anfänge. - Moderation: Gisela Steinhauer | audio