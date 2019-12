Kriegsgebiete: "Die Stärksten sind die Kinder"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:26 Min. . Verfügbar bis 26.12.2020. WDR 5.

"Lange Kriege und Konflikte wie in Syrien prägen das Aufwachsen einer ganzen Generation", sagt Rudi Tarneden von UNICEF Deutschland. "Doch sie gehen weiter zur Schule und versuchen, etwas aus ihrem Leben zu machen." Das sei auch in Flüchtlingslagern so.

