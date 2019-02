Audio: Bundeskanzlerin Merkel in Japan

WDR 5 Morgenecho - Interview | 04.02.2019 | Länge: 04:39 Min.

Am Montag (04.02.2019) reist Bundeskanzlerin Merkel nach Japan, wenige Tage nachdem JEFTA, das Freihandelsabkommen zwischen Japan und der EU, in Kraft trat. Was erhofft sich die Bundesregierung von diesem Besuch? Ein Interview mit der Ökonomin Galina Kolev. | audio