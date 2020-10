"Konzertsäle waren Rückzugsorte"

WDR 5 Morgenecho - Interview. 06:35 Min. Verfügbar bis 28.10.2021.

Auf die Kulturbranche kommt ein neuer Lockdown zu. Musikmanager Franz Xaver Ohnesorg hofft auf eine baldige Überwindung der Beschränkungen, nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen. "Musik war noch nie so wichtig und so wirksam wie in diesem Jahr."

