Audio: Noch keine neuen Chefs, dafür eine neue Freihandelszone

Die EU will mit den Staaten Südamerikas eine der größten Freihandelszonen der Welt entstehen lassen. Eine Erfolgsmeldung in einer Zeit, in der in Brüssel viele Fragen ungeklärt sind. Dazu Daniel Gros, Direktor der Brüsseler Denkfabrik CEPS. | audio