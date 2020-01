Kohlebergbau: Eine große deutsche Exportbranche

Die Beteiligung an einem Kohlebergwerk in Australien brachte Siemens viel Kritik ein. Doch nicht nur Siemens exportiert Bergbautechnik. "Der Umsatz in der Branche ist im letzten Jahr um 40 Prozent gestiegen", sagt WDR-Energieexperte Jürgen Döschner.

