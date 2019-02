Audio: "Alle Handelsabkommen haben die gleichen Probleme"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 01.02.2019 | Länge: 05:25 Min.

Das Freihandelsabkommen JEFTA tritt in Kraft. Campact übt heftige Kritik. Es könne nicht sein, dass in der heutigen Zeit Umwelt-, Naturschutz-, Sozial- und Arbeitsstandards so sehr vernachlässigt würden, sagt Campaigner Matthias Flieder. | audio