Audio: Die Volksparteien und dieses Internet

COSMO TECH. . 59:28 Min. . COSMO.

Erst "Die Zerstörung der CDU". Dann das Kommunikationsdesaster der Partei. Und zum Schluss die Diskussion über Wahlempfehlungen und Regeln für YouTuber, die sich so anhörte, als wolle man die Axt an die Meinungsfreiheit anlegen. Was ist eigentlich los mit der CDU? Und wie bekommen die Volksparteien endlich die Sache mit dem Internet hin? | audio