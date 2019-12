Klimakonferenz in Madrid: Und nun?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 06:40 Min. . Verfügbar bis 13.12.2020. WDR 5.

Die Weltklimakonferenz in Madrid geht in die Schlussphase - der Frust von Aktivisten und Beobachtern ist groß. Kaum Fortschritte, so lauten die Vorwürfe. Zu einer ersten Bilanz Nicolas Kreibich vom Wuppertal Inistitut für Klima, Umwelt und Energie.

Audio Download .