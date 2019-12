Klimakonferenz: "Es sind keine Fortschritte erzielt worden"

Die Klimakonferenz endete für viele enttäuschend. Kira Vinke, Projektleiterin für Ostafrika, Peru und Indien am Potsdam-Institut für Klimaforschung, kritisierte in WDR 5 mangelnde Ambitionen, trotz der krisenartigen Situation, in der wir uns befänden.

