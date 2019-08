Kindheit im Krieg: Zeitzeugen erzählen

Audio: Brexit-Chaos: "EU könnte Bürgerkriegstreiber werden"

Der britische Premier Boris Johnson will den Brexit um jeden Preis, notfalls ohne Abkommen. "Er will die EU in die Defensive rücken", analysiert der Brüsseler ARD-Korrespondent Ralph Sina. Ein harter Brexit könne den Frieden in Nordirland gefährden. | audio