Kinder in Armut und die Krise: "Sie merken das alles"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 04:46 Min. . Verfügbar bis 06.04.2021. WDR 5.

Alleinerziehende und Patchworkfamilien trifft die Coronakrise ganz besonders, sagt Soziologin Valerie Heintz-Martin. Die finanziellen Nöte seien in diesen Konstellationen in der Regel am größten und Kinder könnten "durch diese Krise Ängste entwickeln".

