Kinder im Ukrainekrieg: "Wenigstens minutenlang vergessen"

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:36 Min. . Verfügbar bis 03.01.2025. WDR 5.

Verwandte an der Front, Unterricht im Bunker, Tod und Zerstörung: Wie kann man Kindern im Ukrainekrieg helfen? "Ganz wichtig ist, dass man ihnen gesicherte Räume bietet, in denen sie Kind sein können", sagt Florian Westphal, Save the Children.

