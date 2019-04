Audio: Deutsche Umwelthilfe: Wie wichtig ist die Gemeinnützigkeit?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:36 Min. . WDR 5.

Ein Autohändler hat die Deutsche Umwelthilfe verklagt: Sie mache Abmahnungen zum Geschäft und erwirtschafte so große Gewinne. Was würde es bedeuten, wenn ihr in der Folge die Gemeinnützigkeit aberkannt würde? Ein Interview mit dem Politologen Dr. Rudolf Speth. | audio