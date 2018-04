Audio: Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 10.04.2018 | Länge: 13:56 Min.

1.) Kopftuchverbot an Schulen in NRW? - Interview mit dem Religionssoziologen Rauf Ceylan von der Uni Osnabrück 2.) Nach Münster: Wie funktioniert eigentlich der sozialpsychiatrische Dienst? - Interview mit Dr. Wolfgang Naber, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der Städteregion Aachen 3.) Streiks im Öffentlichen Dienst: ver.di fordert kostenlosen ÖPNV für Landesbedienstete - Gespräch mit Martin Gent, WDR2 Wissenschaft 4.) Bundesverfassungsgericht kippt Grundsteuer | audio