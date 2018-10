Audio: Moschee-Eröffnung: "Ditib hat Chance verpasst"

WDR 5 Morgenecho - Interview | 01.10.2018 | Länge: 07:22 Min.

Am Samstag hat Präsident Erdogan die Zentralmoschee in Köln eingeweiht. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Ditib die Moschee-Eröffnung nutzt, um auch ein Zeichen der Integration zu setzen", sagt Serap Güler (CDU), Staatsekretärin für Integration in NRW. | audio