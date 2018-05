Audio: Samstagsgespräch mit Beatrix Bouvier über Karl Marx

WDR 3 Gespräch am Samstag | 05.05.2018 | Länge: 39:22 Min.

Am 5. Mai 1818 ist Karl Marx in Trier geboren und seine Geburtsstadt ehrt ihn mit einer kulturhistorischen Großausstellung an zwei Standorten. Raoul Mörchen spricht mit der wissenschaftlichen Leiterin Prof. Beatrix Bouvier über, was uns Marx heute noch zu sagen hat. | audio