Ist das gerade günstig? Black Friday

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:00 Min. . Verfügbar bis 26.11.2022. WDR 5.

Heute ist Black Friday. Viele Unternehmen locken mit teils großen Rabatten. Was spricht eigentlich dagegen, dass an einem Tag oder in einer Woche Ware günstiger verkauft wird? Ein Interview mit Viola Wohlgemuth, Greenpeace.

Audio Download .