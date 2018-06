Audio: "Nachrichten führen zu Depressionen"

WDR 5 Morgenecho - Beiträge | 05.06.2018 | Länge: 04:37 Min.

Krisen, Kriege, Katastrophen: Viele Menschen haben sich an eine eher negative Berichterstattung gewöhnt. Doch für Journalistik-Professor Klaus Meier ist es an der Zeit, in den Nachrichten auch Lösungen zu präsentieren und in die Zukunft zu schauen. | audio