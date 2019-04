Audio: Esel als "digital detox" - Eselwandern am Niederrhein

WDR 2 Sonntagsfragen. . 21:45 Min. . WDR 2.

Sie gelten als störrisch und werden seit der Antike als dumm verspottet. Dabei spielen Esel seit jeher eine tragende Rolle, sogar in der Bibel. Immerhin gehören sie zur Grundausstattung des Stalls von Bethlehem und es war ein Esel, auf dem Jesus in Jerusalem einritt. Daran wird am Palmsonntag erinnert. "Esel galten damals als Statussymbol", erklärt Frank Noppert aus Goch-Kessel. Er bietet Eselwanderungen durch den Westen an und ist davon überzeugt: "Esel helfen beim digital detox". Moderation: WDR 2. | audio