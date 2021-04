Infektionsschutzgesetz: "Das geht so überhaupt nicht"

WDR 5 Morgenecho - Interview. 07:33 Min.

Die Fraktion der Linken will dem neuen Infektionsschutzgesetz so nicht zustimmen. Zu viel Auflagen im Privaten, zu wenig für die Wirtschaft. "Das ist Kapitalismus, wie er im Buche steht", so Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.

