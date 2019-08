Audio: Proteste in Hongkong

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 05:04 Min. . WDR 5.

Seit Wochen dauern die Proteste der Demonstranten in Hongkong an, sie fühlen sich vom Einfluss Chinas zunehmend bedroht. Armin Reinartz, Friedrich-Naumann-Stiftung in Hong Kong, mit einer Einschätzung der Lage. | audio